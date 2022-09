Operatiunile la centrala nucleara ucraineana Zaporojie, aflata sub controlul fortelor ruse, au fost oprite complet, a anuntat duminica Energoatom, operatorul ucrainean al centralei (ZNPP), transmite Reuters, citata de Agerpres. Energoatom a informat ca unitatea sase a fost deconectata de la reteaua de alimentare cu energie electrica. Ucraina a declarat miercuri ca ar putea sa fie […] The post Operatiunile la centrala nucleara ucraineana Zaporojie au fost oprite complet appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .