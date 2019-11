Stiri pe aceeasi tema

- Albanezii afectati de cutremur au petrecut inca o noapte sub cerul liber. Oamenii refuza sa mai intre in case de frica unui nou seism major. Replici ale cutremurului de acum trei zile inca se fac simtite si panica domneste peste tot. Printre morți se afla și viitoare nora a premierului Albaniei,…

- Cutremurele nu se mai opresc in Albania. Un nou seism de 5,2 a avut loc astazi. Bilantul tragediei a ajuns la 40 de morti. Printre victime: logodnica fiului premierului albanez si intreaga ei familie. Peste 650 de oameni, care au fost scosi de sub daramaturi, sunt internati in stare grava. Bilantul…

- Dupa cutremurul puternic care a lovit Albania, marți dimineața, echipele de salvare continua operațiunile de cautare a supraviețuitorilor sub daramaturile cladirilor prabușite. Bilanțul a ajuns la 29 de morți și peste 650 de raniți, potrivit presei albaneze. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade a…

- Muntenegru, Serbia și Kosovo vor trimite echipe de salvare pentru a asista la eforturile autoritaților din Albania in urma cutremurului de 6,4 grade produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana, relateaza site-ul publicației Balkan Insight.Alte țari, precum Grecia și Italia, s-au…

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 6,4 grade s-a produs marti dimineata in Albania, la aproximativ 40 de kilometri de capitala tarii, Tirana, anunta Centrul Seismologic European – Mediteranean (CSEM). O replica a seismului s-a inregistrat la ora locala 6:08, (ora Romaniei, 7:08), inregistrand o…

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 6,3 grade s-a produs marți dimineața in Albania, la aproximativ 40 de kilometri de capitala țarii, Tirana, anunta Centrul Seismologic European – Mediteranean (CSEM).Citește și: Și daca am avut cel mai mare blat din istoria prezidențialelor?/OPINIE…

- UPDATE: Presa anunța ca ar fi vorba despre minim 68 de raniți, dupa ce autoritațile anunțasera inițial 20. Cutremurul s-a resimțit la mare departare de locul producerii. Un seism cu magnitudinea de 5,6 pe scara Richter s-a produs, sambata seara, la 30 de kilometri vest de capitala Albaniei, Tirana,…

- Procurorii au dorit ca Tahiri, candva unul dintre cei mai apropiati asociati ai prim-ministrului Edi Rama, sa execute 12 ani de inchisoare pentru acuzatii de coruptie, trafic de droguri si pentru ca a facut parte dintr-un grup infractional, intr-un caz ce a zguduit administratia de stanga. Decizia…