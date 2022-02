Stiri pe aceeasi tema

- Rayan, baiatul cazut marți intr-un puț adanc de 32 de metri din Maroc, este viu, relateaza Mediafax. Șeful operațiunii de salvare, Mourad Al Jazouli, a declarat: „Rayan este in viața, il vom scoate astazi”. O echipa de medici a intrat și ea in tunelul sapat, pregatita sa ii acorde primul ajutor…

- Echipele de salvare marocane continua eforturile pentru recuperarea lui Rayan, copilul in varsta de 5 ani care a cazut in urma cu patru zile intr-o fantana, in orașul nordic Tamrout, la circa 100 de kilometri de Chefchaouen, relateaza BBC . Salvatorii spun ca mai au puțin pana cand vor ajunge la baiat.…

- Echipele de salvare din Maroc incearca de 4 zile sa ajunga la un baiețel de 5 ani care a cazut intr-o fantana, la 32 de metri adancime. Operațiunea este pe ultima suta de metri, potrivit Reuters.

- Echipele de intervenție din Maroc au anunțat ca sunt foarte aproape de locul unde se afla un baiețel de 5 ani, cazut intr-un puț secat. Copilul este sub pamant de aproape 72 de ore, dar este in viața, lucru confirmat prin imagini video.

- Soarta unui baietel de cinci ani ramas blocat intr-un put adanc, de mai bine de 36 de ore, a tinut Marocul cu sufletul la gura, joi, in timp ce salvatorii incercau sa-l scoata la suprafata, informeaza AFP. Numeroase utilaje au sapat in jurul puțului, adanc de 60 de metri. Este prea ingust pentru ca…

- Soarta unui baietel de 5 ani ramas blocat intr-un put adanc de mai bine de 36 de ore a tinut Marocul cu sufletul la gura, joi, in timp ce salvatorii incercau sa-l scoata la suprafata, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Rayan a cazut accidental marti seara in putul secat cu o adancime de 32 de metri,…

- Duminica seara, un barbat a fost gasit ranit pe sosea in Pacurari. Politistii si echipajele medicale au fost chemate, insa nu se stia ce s-a intamplat. Erau doua ipoteze: ori individului i se facuse rau si cazuse ori fusese lovit de o masina. Astazi s-a aflat ce s-a petrecut, iar cele doua ipoteze s-au…

- Circulația pe Drumul Național 10 a fost oprita, pe parcursul nopții de sambata și duminica, in zona Barajului Siriu, din cauza precipitațiilor abundente care au condus la caderi importante de pietre pe șosea. Echipele secției Drumuri Naționale au acționat pe parcursul intregii nopți, astfel ca circulația…