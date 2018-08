Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul dupa tragicul accident din Genova a ajuns la 43 de morti, printre care si un moldovean. Totodata, cel putin cinci persoane s-ar afla inca sub daramaturi. Romanul care se afla in coma de gradul IV in urma prabusirii podului Morandi a pierdut lupta pentru viata.

- Bilantul tragediei din Genova, acolo unde podul Morandi s-a prabusit, a crescut la 41 de morti. Descoperirea facuta de autoritatile italiene este infioratoare. O intreaga familie, formata din trei membri, si-a gasit sfarsitul printre ruine.

- Este zi de doliu national in Italia dupa tragicul accident de la Genova. Bilantul mortilor dupa prabusirea podului Morandi este de 38, printre ei este si un moldovean. Un alt conational a fost operat la cap dupa ce a fost grav ranit.

- Cel putin 41 de oameni au murit dupa prabusirea unui segment al viaductului Polcevera (Morandi), pe autostrada A10, in apropiere de orasul Genova, Conform celui mai recent bilant anuntat sambata de agentia de stiri ANSA.

- In urma prabușirii unei portiuni a unui viaduct Polcevera (Morandi), al autostrazii A10 in apropierea orașului italian Genova, in apropiere de orasul Genova, au murit 38 de persoane și zeci de persoane au fost ranite.

- Operatiunile de cautare si salvare au continuat acolo toata noaptea, dupa ce, marți, un viaduct s-a prabusit cu tot cu masinile de pe el, de la 90 de metri inaltime, la Genova, Italia. Italienii sunt cuprinsi insa de un val de revolta, scrie digi24.ro.

- Doi romani au fost identificati printre persoanele decedate in urma prabusirii marti a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de Genova, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care adauga ca, avand in vedere...

- In continuarea informatiilor referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare a prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari:In urma demersurilor echipei consulare mobile aflata…