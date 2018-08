Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a deschis o ancheta joi vizand cel mai mare operator de taxare rutiera din tara, la cateva ore dupa ce a spus ca acesta se poate confrunta cu o amenda usturatoare sau isi poate pierde concesiunea dupa ce un pod din Genova s-a prabusit ucigand cel putin 38 de persoane, informeaza Reuters.…

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi a apreciat, miercuri, ca imaginea Ministerului de Interne este afectata de „presiunile politice PSD”, afirmand ca rezultatul direct al acestui mod de acțiune este ca reputația Poliției și increderea cetațenilor in instituții subordonate MAI scad vertiginos.Vicepreședintele…

- Zeci de mii de oameni așteapta, in aceste zile, sa le darame cineva casele cu buldozerul. Se intampla in Italia și li se intampla romilor plecați acolo, indiferent de țara din care vin. Și sunt deja 10 ani de cand, in Italia, se demoleaza tabere de romi, fie ca sunt legale sau ilegale. A fost o pauza…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului francez pentru Europa și Afaceri Externe a afirmat, in legatura cu revocarea Laurei Codruța Kovesi, ca aceasta a avut un rol determinant in progesele in lupta anticorupție și ca Franța va ramane vigilenta cu privire la respectarea statului de drept in Romaniei.Declarația…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a declarat, vineri, la Timisoara, ca Guvernul acorda prea multe zile libere si ca aceste mini-vacante sunt platite de angajatori, de firme. De asemenea, liderul PNL vrea sa nu se mai acorde ajutoare sociale celor care refuza un loc de munca. Presedintele PNL, Ludovic…