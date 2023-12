Operațiunile au fost reluate pe aeroportul din Geneva Operatiunile au fost reluate miercuri seara pe aeroportul din Geneva, care a fost inchis cateva ore din cauza unui avion privat care a ramas blocat in noroi, a anuntat aeroportul pe site-ul sau, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. Aeroportul din Geneva este al doilea ca marime din Elvetia dupa Zurich si este un hub foarte important […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion privat a iesit, miercuri, de pe pista in timpul aterizarii si a ramas blocat in iarba, fapt ce a dus la inchiderea „momentana” a traficului aerian pe Aeroportul International din Geneva, Elveția, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Nu au fost inregistrati raniti, echipele sunt in curs de interventie",…

- Comitetul Executiv al UEFA aprobat sambata, in cadrul sedintei sale de la Hamburg, calendarul Campionatului European de fotbal feminin, care va avea loc in anul 2025 in Elvetia.Basel, Berna, Geneva, Lucerna, Sion, St Gallen, Thun si Zurich sunt cele opt orase in care se va derula competitia, care…

- Un Airbus A320 in proprietatea companiei aeriene britanice Easyjet a fost implicat intr-o situație de urgența la granița dintre Germania și Elveția. Aflat intr-un zbor de la Nisa catre Geneva, avionul a confruntat turbulențe severe, ceea ce a determinat piloții sa renunțe la prima incercare de aterizare.…

- Astazi, a fost jucat meciul dintre Servette (Elveția) și Sheriff in cadrul fazei grupelor Ligii Europei. Partida, care a avut loc la Geneva, s-a incheiat cu victoria gazdelor, deși tiraspolenii au condus cu scorul 1:0 pina in minutul 84. Urmatorul meci pentru Sheriff in Liga Europei va avea loc pe 30…

- China Media Group (CMG), Biroul Națiunilor Unite de la Geneva și Misiunea Permanenta a Chinei la ONU au gazduit ceremonia de lansare a expoziției speciale „Calatorie prin civilizații” la Geneva, Elveția. Shen Haixiong, viceministru al Departamentului de Publicitate al Comitetului Central al Partidului…

- Compania aeriana low-cost WIZZ AIR anunța ca va relua patru rute de pe aeroportul din Cluj-Napoca, catre Nisa, Catania, Larnaca și Napoli din martie 2024. In plus, compania va crește frecvențele pe alte rute incepand cu luna decembrie a acestui an, respectiv din martie 2024. In primavara anului viitor,…

- Topul celor mai inovatoare țari din lume. Romania este pe locul 47Elvetia a fost desemnata inca o data cea mai inovatoare tara din lume, potrivit unui studiu realizat de Organizatia Natiunilor Unite (ONU), informeaza DPA, conform Agerpres. Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (WIPO),…

- Sophia Loren a fost transportata de urgența la spital, dupa ce a cazut in baia casei sale din Geneva, Elveția. Legendara actrița a fost operata de medici, deoarece a suferit multiple fracturi la șold.