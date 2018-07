Operațiuni speciale pentru mutarea bărcii din secolul XI Ansamblul a fost scos pe unul din geamurile Palatului Baroc și a presupus masuri de siguranța sporite, pentru ca aceasta sa nu fie deteriorata. Pe tot parcursul operațiunilor de mutare, barca a fost pazita și de un echipaj al Jandarmeriei Bihor. Barca are o lungime de 11,5 metri și a fost descoperita in albia Crișului Alb, la Rapsig, in județul Arad. Aceasta barca e facuta dintr-o singura bucata, din trunchiul unui copac, și dateaza din secolul XI, cand Crișurile erau navigabile. Un exemplar similar este expus la Muzeul Marinei din Constanța, iar celalalt este in custodia Muzeului Țarii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

