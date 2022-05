Stiri pe aceeasi tema

- Rusii ar fi folosit in Ucraina bombe speciale care impraștie cuie asemanatoare unor „sageți de darts”, conform celor de la CNN. Aceasta arma a fost „debutata” timpul Primului Razboi Mondial. Folosirea este interzisa in zonele rezidențiale. Armata rusa le-ar fi utilizat in orașele Irpin și Bucha, unde…

- Ucrainenii susțin ca au de șapte ori mai puține victime militare decat rușii, in cele șapte saptamani de conflict, in vreme ce Rusia susține ca numarul morților din armata sa este la jumatate fața de cel al Ucrainei. In ambele situații se recunosc cifre de ordinul miilor. Nu se spune deocamdata nimic…

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Rusia a confirmat scufundarea crucișatorului "Moscova" (Moskva), avariat in urma exploziei muniției de la bord, dar a respins versiunea ca vasul ar fi fost scufundat de ucraineni. De asemenea, Rusia a acuzat forțele Kievului c

- Un ziar pro-Kremlin, Komsomolskaia Pravda, a publicat pentru scurt timp o informație cu numarul soldaților ruși despre care se crede ca au fost uciși in razboiul din Ucraina. Numarul publicat era destul de mare, dar informația a fost ștearsa imediat ce jurnaliștii au realizat ca au publicat din greșeala…

- Ziarul pro-Kremlin Komsomolskaia Pravda a publicat, pentru scurt timp, o știre cu bilanțul soldatilor rusi ucisi in Ucraina, transmis de Ministerul rus al Apararii, insa informația a fost stearsa ulterior. Numarul publicat și șters, de aproape 10.000 de soldați morți, este de 20 de ori mai mare decat…

- Ministerul ucrainean al apararii susține ca, potrivit estimarilor, in cele peste trei saptamani de razboi au fost uciși 14.200 de soldați ruși. BBC noteaza ca prezentarea unui bilanț exact s-a dovedit o provocare de ambele parți, in condițiile in care atat Kievul, cat și Moscova invoca numere și pierderi…

- Cadavrele a 13 civili au fost scoase din moloz dupa un atac aerian lansat luni asupra unei fabrici de paine in orasul ucrainean Makariv din regiunea Kiev, au anuntat serviciile locale de urgenta intr-un comunicat difuzat online, relateaza Reuters. Cinci persoane au fost salvate, a indicat sursa citata,…

- Autoritatile ucrainene au lansat duminica un site de internet care permite rudelor soldatilor rusi ucisi sa afle soarta acestora, in timp ce Moscova pastreaza tacerea cu privire la pierderile suferite in cea de-a patra zi a invaziei sale in tara, informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent…