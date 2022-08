Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Armata chineza a tras joi proiectile neidentificate catre stramtoarea Taiwan, la scurt timp dupa debutul unor importante exercitii militare in jurul insulei Taiwan, revendicata de Beijing, transmit AFP si Reuters. In Pingtan, o insula chineza situata in apropiere de manevrele militare in desfasurare,…

- China a lansat, joi, exercitii militare cu tir real in sase zone din jurul Taiwanului, la o zi dupa vizita presedintei Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, pe insula autonoma pe care Beijingul o considera teritoriu chinez, relateaza Reuters.

- Armata chineza a inceput joi cele mai ample manevre militare din istoria sa in jurul Taiwanului, un raspuns dur la vizita pe insula a președintei Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi. Deși vizita sa in teritoriul revendicat de China a durat mai puțin de 24 de ore, Pelosi a starnit…

- China incepe astazi exercitii cu munitie de razboi in apropierea Taiwanului, ca raspuns la vizita facuta la Taipei de presedintele Camerei Reprezentantilor din Congresul american, Nancy Pelosi. Exercitiile sunt programate in sase locatii din jurul teritoriului controlat de Taiwan, care a acuzat China…

- Președinta Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, aflata in vizita in Taiwan, a avut miercuri dimineața o intrevedere cu președintele Taiwanului, Tsai Ing-wen. Apoi, cei doi oficiali, au ținut o conferința de presa comuna. Vizita oficialului american in Taiwan este vazuta de China ca o recunoaște…

- China suspenda importurile de citrice, peste sabie racit si stavrid negru congelat din Taiwan incepand cu 3 august, au anuntat miercuri autoritatile vamale chineze, informeaza Reuters. Mai devreme in cursul aceleasi zilei, ministerul comertului de la Beijing a declarat ca va fi suspendat exportul de…

- Administratia de la Taipei a confirmat oficial, marti, ca Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din Statele Unite, va sosi in Taiwan, in pofida avertismentelor Beijingului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, l-a avertizat joi pe omologul sau american, Joe Biden, in cadrul celei de-a cincea convorbiri telefonice pe care au avut-o, "sa nu se joace cu focul" in privinta Taiwanului, relateaza media chineze, in contextul avertismentelor Beijingului privind o posibila vizita…