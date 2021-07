Stiri pe aceeasi tema

- Infrastructura rutiera din Germania suferit daune de circa 2 miliarde de euro ca urmare a dezastrelor naturale care au afectat țara. Doar repararea distrugerilor la calea ferata si in gari ar costa circa 1,3 miliarde de euro, potrivit calculelor facute de ministerul transporturilor german.

- Sapte persoane au fost scoase in viata de sub daramaturi, trei dintre acestea fiind in stare grava."Operatiunile de salvare continua si o ancheta este in curs pentru a stabili cauzele dramei" care s-a produs la 15:33 ora locala (07:33 GMT), a anuntat primaria pe reteaua sociala Weibo.In momentul prabușirii,…

- Dupa o alunecare de teren ce a avut loc in orasul Atami din Japonia, 20 de persoane au fost date disparute. Cautarile acestora au continuat, duminica, dar precipitatiile persistente au ingreunat efortul membrilor echipelor de salvare. Pana acum, au murit 2 persoane.

- China lanseaza noi imagini cu aterizarea rover-ului marțian, de pe platforma pentru a putea inspecta Planeta Roșie. Primul videoclip a surprins aterizarea roverului, de la deschiderea parașutei pana la atingerea solului din campia Utopia Planitia din emisfera nordica a Marte pe 15 mai. Filmul alb-negru…

- Christian Eriksen s-a prabușit pe teren, fara sa fie atins de vreun jucator advers. Medicii și jucatorii au intervenit de urgența pe teren, dar Christian Eriksen nu și-a revenit. A fost nevoie sa fie adus defibrilatorul, urmand imagini cumplite pentru public și telespectatori. Dupa aproximativ 20 de…

- Panica totala in China! Cetațenii au luat-o la fuga dupa ce au vazut un zgarie-nori care se clatina. Ce le-a fost data sa vada acestora și care sunt informațiile de ultima ora oferite de catre autoritați? Iata detaliile despre evenimentul șocant! Ce a interzis China in 2020? Panica in China! Cetațenii…

- Una din cele mai inalte cladiri din China, turnul SEG Plaza din Shenzen, a fost evacuat marți din motive de siguranța dupa ce a inceput sa se clatine din motive inexplicabile, relateaza The Guardian. Imagini de la fața locului arata oameni speriați care fug din apropierea cladirii de teama ca s-ar putea…

- Fenomenele meteo extreme au lovit in plin regiunea asiatica. Dupa ce China a fost afectata de doua tornade, un ciclon a distrus comune intregi in India.Potrivit autoritaților, vantul a atins viteze chiar și de 140 de kilometri pe ora in sud-vestul țarii, iar ploile torențiale au provocat inundații masive. Cea…