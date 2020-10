Stiri pe aceeasi tema

- ​Cel puțin 22 de persoane date disparute sâmbata dupa intemperiile care au afectat Franța și Italia sunt cautate în zona de frontiera, în trecatoarea Col de Tende, a informat Protecția Civila italiana pentru AFP.„Exista 22 de disparuti în Col de Tende, zona de trecere…

- Un pompier a murit si 19 persoane sunt date disparute in Franta si in Italia, dupa ce o furtuna a lovit zonele de frontiera dintre cele doua tari, cauzand inundatii care au distrus drumuri si cladiri, informeaza Reuters.

- In ziua de 5 august o familie de turiști cehi, aflata in vizita la noi in județ, a pierdut-o pe Dora, un superb exemplar de lup cehoslovac. “Cautam o femela, foarte blanda, tanara, de lup cehoslovac pe nume DORA pierduta in data de 05 august pe Transfagarașan langa Lacul Buda. Deși este blanda, nu e…

- Universitatea Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca va derula, in perioada imediat urmatoare, in parteneriat cu universitati de top din Europa, doua proiecte care vizeaza promovarea valorilor democratice, combaterea extremismului si mentinerea si dezvoltarea unui cadru european propice reprezentarii si…

- Inmatricularile de motociclete au scazut pe piața europeana cu 17% pe primele șase luni ale anului 2020, fața de aceeași perioada a anului trecut, anunța MEDIAFAX.Asociația Constructorilor Europeni de Motocicluri (ACEM) anunța ca in primul semestru al anului 2020, inmatricularile de motociclete…

- Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, Mohammad Murad, si-a anuntat sambata seara, candidatura la Primaria Constanta. Mohammad Murad va candida ca independent, sub sloganul “Un primar care te asculta”. Omul de afaceri a deschis oficial sambata seara Complexul Amfiteatru – Belvedere…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara declara ca, in opinia sa, ”exista la ora actuala doua Romanii: o Romanie care se distreaza si o alta care este ingrijorata si, parte din ea, sufera in spitale” si face apel la responsabilitate si la respectarea regulilor de prevenire…

- Cel putin 40 de oameni au murit in urma inundatiilor din sudul Japoniei, iar alti 12 au fost dati disparuti. Printre victime sunt si 14 pensionari de la o casa de batrani. Cladirea a ajuns sub apa, dupa ce un rau din apropiere a iesit din albie.