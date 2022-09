Moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii a declanșat planuri de urgența cunoscute sub numele de Operațiunea Unicorn. Planul oficialilor britanici pune in mișcare ceremoniile suplimentare in Edinburgh, inaintea logisticii de mutare a sicriului Reginei inapoi la Londra. Ce se va intampla in urmatoarele zile. Ce presupune Operațiunea Unicorn, planul de organizare a funeraliilor […] The post Operațiunea Unicorn, declanșata dupa ce Regina Elisabeta a II-a murit la Balmoral, nu la Londra. 10 zile de doliu in Marea Britanie appeared first on IMPACT .