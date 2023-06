Operațiunea secreta ucraineana numita „Cutia Neagra” a cauzat Rusiei daune de 700 de milioane de dolari in perioada aprilie-mai a acestui an, a declarat luni, 5 iunie, agenția de informații militare a Kievului, GUR. Se știu puține lucruri despre proiectul misterios, dar GUR a declarat in noiembrie 2022 ca este finanțat prin donații și este una dintre numeroasele operațiuni comune lansate de agenția de informații militare alaturi de fundația Come Back Alive, care sprijina forțele armate ale Ucrainei. „Peste 700 de milioane de dolari este contribuția noastra la reducerea potențialului ofensiv al…