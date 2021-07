Stiri pe aceeasi tema

- Actionarii celui mai mare producator auto din Europa, Volkswagen, au aprobat joi un acord pentru solutionarea cererilor de daune impotriva a patru fosti directori ai grupului auto german, intre care si fostul director general Martin Winterkorn, legate de scandalul emisiilor, transmite Reuters.

- SCANDALUL "CIȚUGATE"!Cițu minte cand susține ca n-a știut ca angajați ai guvernului muncesc pentru partid. Au trecut cinci zile de cand documentul cu antetul cancelariei prim-ministrului, redactat de un consilier de stat, in cladirea guvernului, a fost trimis adepților lui Cițu-candidatul la șefia PNL,…

- Membrii coaliției de guvernare s-au trezit cu o problema foarte grava, pe 23 iunie. Le-au fost dați afara de la Autoritatea Rutiera Romana (ARR) 34 de ajutoare de campanie electorala. Și, cum un ghinion nu...

- Cap Limpede, stiri adevarate: Procurorii Serviciului teritorial Suceava al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au emis 11 ordonante de retinere pe numele politistilor de la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani acuzati de fapte de coruptie, au declarat, pentru…

- Scandalul angajarilor prin detașare este deja marca inregistrata a actualului guvern. Dupa celebrul caz al doamnei de la Apele Romane, care a ajuns experta pe filiera PNL direct de la Master (Club), s-au mai...

- Meciul dintre CS U Craiova și FC Botoșani, 2-3, l-a avut in prim plan Silvian Cristescu (50 de ani), care in minutul 41 a avut o criza de nervi, amenințandu-i și injurandu-i pe moldoveni. Un tip temperamental, de care s-a plans și Bergodi in mandatul sau in Banie, Cristescu a fost la un pas sa se ia…