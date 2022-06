Operațiunea Suflete pierdute a găsit 70 de copii dați dispăruți Dupa ce-a primit foarte multe sesizari despre copii disparuți, poliția din SUA, in colaborare cu cea din Mexic a declanșat operațiunea Lost Souls, adica Suflete pierdute. Una de amploare, care s-a intins și ca suprafața, și ca timp, operațiunea a dus la descoperirea a 70 de copii care fusesera dați disparuți in Statele Unite. Aceștia au varste cuprinse intre 10 și 17 ani și au fost victime ale traficului de persoane și ale prostituției. Mulți dintre minori au fost identificați in Texas și Mexic. Alaturi de poliție au participat la operațiune mai multe organe dedicate minorilor, precum școli, birouri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

