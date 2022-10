Chiar daca nu a fost declarat oficial, preliminariile razboiului au devenit vizibile; se pare ca este și dorit de unele state. Volodimir Zelenski a anunțat vineri ca a semnat o cerere de „aderare accelerata” a Ucrainei la NATO. Anunțul a fost facut in aceeași zi in care Vladimir Putin a semnat documentele de anexare a celor […] Articolul Operațiunea speciala s-a incheiat, poate incepe razboiul apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .