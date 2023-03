Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Corina Cretu a declarat ca a depus actele pentru a obtine cetatenia Republicii Moldova, o decizie luata in memoria bunicilor sai, refugiati din Basarabia in Romania. Este pentru a doua oara cand europarlamentarul incearca sa obtina cetatenia acestei tari. „Am depus prima oara actele…

- Unitatea Centrala Operativa (UCO) a Garzii Civile spaniole l-a arestat la Girona, pe 24 februarie, pe Petrișor Lupu, 41 de ani, de loc din Calarași, „cel mai cautat fugar din Romania”, relateaza publicația iberica Voz Populi . Barbatul a ucis un membru al unui clan rival la o nunta, in 2006. Crima pentru…

- Un barbat care fusese dat disparut de familie in urma cu cateva zile, a fost gasit mort marți, in portbagajul propriei masini, in Timisoara. El avea varsta de 35 de ani si era originar din orasul Anina, judetul Caras Severin. Barbatul si-ar fi injectat singur o substanta letala Barbatul plecase vineri,…

- Sute de mii de persoane au defilat duminica la Madrid, la o noua manifestatie de sustinere a sistemului public de sanatate al regiunii capitalei spaniole, afectat de resurse si personal insuficiente, relateaza AFP. Circa 250.000 de manifestanți, potrivit prefecturii, sau aproximativ un milion, potrivit…

- Romania s-a clasat pe locul 6, anul trecut, la producția de automobile, peste state precum Italia sau Rusia, care inregistra, inainte de conflictul cu Ucraina, un total de 1,34 milioane de mașini pe an. In UE au fost produse 14,1 milioane de mașini in 2019, 10 milioane in 2021 și 10,76 milioane anul…

- Dacia Sandero a fost in 2022 a doua cea mai vanduta mașina din Europa, cu peste 200.000 de exemplare. In top mai apare Dacia Duster, cu 149.000 mașini vandute in 2022. Dacia este singura marca din Top 10 cu doua modele. Din 2008 pana in 2021, Volkswagen Golf a fost cea mai vanduta mașina din Europa,…

- Miercuri seara, pompierii de la Detașamentul Curtea de Argeș au fost solicitați sa intervina in municipiul Curtea de Argeș, strada Epurești, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism staționat in fața unei case. Potrivit Poliției Argeș, incidentul a fost anunțat prin 112, fiind vorba…

- La data de 26 decembrie ora 04.53, Poliția Municipiului Radauți a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe str. Bogdan Voda din Municipiul Radauți a luat foc o mașina. Din primele verificari a rezultat faptul ca un barbat a aruncat un obiect cu foc deschis in doua autoturisme aparținand…