Ministerul Sanatatii a prezentat, vineri noapte, precizari in legatura cu transferul pacientilor de la Spitalul Foisor. Ministerul informeaza ca directorul spitalului „nu intocmise documentele necesare pentru eliberarea avizului temporar” nici la ora 19.00, de aceea s-a ajuns ca pacientii sa fie evacuati noaptea. Spitalul Foișor devine spital Covid-19! Scene dure cu pacienții pe targa sau in carucioare Managerul spitalului este Cristian Ioan Stoica, acesta fiind numit in functie in 2018 de fostul primar, Gabriela Firea. Firea a cerut insa vineri noapte demisia lui Vlad Voiculescu, in timp…