Operațiunea ”muniție pentru Ucraina”. Industria de apărare, trimisă să se împrumute la bănci Pentru ca bani la buget nu sunt, iar fondurile europene dedicate au fost inhațate tot de statele dezvoltate din UE, societațile din industria de aparare din Romania au fost nevoite sa bata la porțile bancilor pentru imprumuturi. Comenzi mai sunt, de la firme straine, care cer muniție pentru Ucraina, insa marea problema o reprezinta banii […] The post Operațiunea ”muniție pentru Ucraina”. Industria de aparare, trimisa sa se imprumute la banci first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 20 iunie 2024, a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in care s-a decis trimiterea unui sistem de rachete Patriot in Ucraina. Mircea Geoana, care este implicat intr-o precampanie prezidențiala neoficiala…

- In pragul alegerilor europene, președintele Partidului Mișcarea Populara, Eugen Tomac, aduce in discuție impactul razboiului#mce_temp_url# din Ucraina asupra Romaniei și a Europei, analizand activitatea urmatoarei legislaturi a Parlamentului European in ceea ce privește securitatea continentului.

- Compania Marshall si producatorul roman Bluespace Technology planuiesc sa dezvolte rapid un prototip de solutie containerizata militara si sa discute potentialul de a infiinta o unitate de productie in Romania.

- „Militarii se pregatesc pentru toate situațiile posibile. Romania este o țara sigura, din toate informațiile pe care le am, dar trebuie sa fim pregatiți pentru evenimente neașteptate. Nu trebuile sa intram in panica sau sa credem ca Romania este amenințata”, a spus Klaus Iohannis.Klaus Iohannis: Romania…

- „Sunt onorat sa ma aflu astazi la deschiderea celei mai mari expozitii din regiunea Marii Negre, dedicata industriei de aparare. Prezenta in acest an a peste 400 de companii din 31 de tari arata importanta acestui eveniment. In contextul conflictului sangeros din Ucraina, revitalizarea industriei nationale…

- Presedintele Klaus Iohannis „se lauda” in SUA cu „o minciuna”, in vreme ce Armata are „serioase” probleme de inzestrare, spune deputatul USR Nicu Falcoi. Falcoi a declarat, miercuri, ca Romania, desi a promis de foarte mult timp ca va aloca minimum 2%, ba chiar 2,5% din Produsul Intern Brut pentru Armata,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marți, la Washington, ca Romania va continua sa sprijine Ucraina, insa a adaugat ca, in opinia sa, este „inacceptabil” ca Romania sa ofere tarii vecine aflate in razboi singurul sistem de aparare antiaeriana Patriot care este functional. Seful statului a explicat…

- Liderii sud-coreean si roman s-au angajat marti sa stimuleze cooperarea in industria de aparare, in timp ce Seulul incearca sa se impuna ca al patrulea exportator de armament din lume, pe fondul unor informatii ca ar avea in curs de perfectare contracte uriase, relateaza Reuters. Presedintele Yoon Suk…