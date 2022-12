Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, i-a spus joi, in cursul unei convorbiri telefonice, omologului sau rus ca administratia de la Ankara va continua sa raspunda la atacurile din nordul Siriei, dupa ce Rusia a cerut Turciei sa se abțina de la o ofensiva pe scara larga in Siria, informeaza Rador.…

- Administratia SUA a lansat un apel la reducerea atacurilor in Siria, in contextul operatiunilor militare turce impotriva grupurilor insurgente kurde, exprimand opozitie si fata de incalcarea suveranitatii Irakului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia spera ca Turcia sa dea dovada de „retinere” si sa se abtina de la orice „folosire excesiva a fortei” in Siria, unde Ankara efectueaza atacuri aeriene si ameninta sa lanseze o ofensiva terestra impotriva luptatorilor kurzi, a declarat marti un diplomat rus cu rang inalt, citat de Reuters si…

- Ministrul francez și purtatorul de cuvant al guvernului, Olivier Veran, a declarat duminica ca nu va plati taxa de 7,99 dolari pe luna catre Twitter pentru verificarea contului și ca are ingrijorari cu privire la ambițiile noului proprietar al platformei de socializare, Elon Musk, anunța Reuters,…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a anuntat ca va avea noi discutii cu directorul general al Renault, Luca de Meo, privind alianta producatorului auto francez cu grupul nipon Nissan, iar Franta doreste ca Renault sa-si mentina avantajele industriale si tehnologice, transmite Reuters.…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca autoritatile de la Kiev mizeaza pe o schimbare pozitiva a pozitiei statelor membre ale NATO, care anterior erau sceptice cu privire la aderarea Ucrainei la Alianta, fiindca "situatia s-a schimbat radical", potrivit Rador. Fii la…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat, vineri, ca Statele Unite nu au vazut pana in prezent Rusia luand vreo masura care sa sugereze ca are in vedere utilizarea armelor nucleare, scrie Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, a declarat luni ca Iranul a folosit peste zece facilitați militare din Siria pentru a produce rachete și arme avansate pentru aliatii sai. De cațiva ani, armata israeliana a lansat atacuri asupra a ceea ce a descris drept obiective legate de Iran din…