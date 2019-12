Operatiunea “Madagascar” a Statului Paralel, ajuns prefect! | PAMFLET

Stiri pe aceeasi tema

- Nu e usor deloc sa ajungi prefect in timpul domniei lui Orban. In primul rand nu trebuie sa fii somer sau florar, conditia obligatorie e sa fii functionar public cu state vechi. Si uite cum Arcaleanu a descalecat din canale direct la Casa de Pensii, la accidente…de munca. Acum are si omul un ban cinstit…

- DECIZIE… Conform unor surse, in cursul zilei de astazi sau cel mai tarziu luni, in cadrul unei sedinte de Guvern, ar urma sa fie numit ca prefect de Vaslui liberalul Marius Arcaleanu. Este numirea anuntata de ziarul nostru, in premiera, inca de acum trei saptamani, insa faptul ca s-a tot tergiversat…

- SCANDALOS… Aseara, Guvernul a adoptat o hotarare prin care il elibereaza din functie, la cerere, pe prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, a anuntat, la finalul sedintei de Guvern, seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca. In mod total de neinteles, omul pus de Ludovic Orban sa tina legatura…

- Anunțul lui Eduard Popica vine la o zi dupa investirea Guvernului Orban, care i-a luat locul celui condus de Viorica Dancila și demis prin moțiune de cenzura. Acesta este, de altfel, și motivul invocat de prefectul de vaslui, potrivit vremeanoua.ro Eduard Popica a explicat ca motivele sunt personale,…

- ULTIMA ORA… In urma cu cateva momente prefectul județului a anuțat ca a semnat demisia din funcția pe care o ocupa. Eduard popica a explicat ca motivele sunt personale, iar unul dintre acestea ar fa Guvernul care l-a susținut și sprijint in județul Valsui a fost demis. Popica a spus ca subprefectul…

- PREMII… Trupa de teatru in limbi moderne a Liceului Teoretic „Mihail Kogalniceanu” Vaslui a obtinut o noua recunoastere a valorii. Aceasta a obtinut zece premii la editia 2019 a Festivalului de Teatru Bilingv „Eugen Ionescu” de la Buzau (1-3 noiembrie 2019). Este vorba despre Marele premiu pentru Piesa…

- INTRUNIRE…In Sala Mare a Consiliului Judetean a avut loc o noua sedinta a Colegiului Prefectural, condusa de subprefectul Mircea Gologan. In prima parte a sedintei s-a discutat despre noutatile aduse la Legea Pensiilor, pentru ca mai apoi sa urmeze o scurta prezentare a activitatii Agenției Județene…

- Daca doar ziaristii ar fi fost spagari in tara aceasta, cum spune Buzatu, astazi Romania ar fi fost in locul Poloniei sau a Cehiei. Din pacate politicienii sunt spagari, iar ziaristii tonomate, iar combinatia e una ucigatoare pentru popor. Basescu, cu grade mai multe la Securitate decat Mitica al nostru…