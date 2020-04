Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 297 din 8 aprilie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 44 2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale cuprinse in perioada 2016 2020, unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum…

- Dupa ce s-au umplut retelele de socializare cu fotografii si filmulete de la dezinfectarea strazilor si a scarilor de bloc, administratiile locale trec la etapa urmatoare si cumpara masti pentru populatie. In tot acest timp, voluntarii le ofera deja, din banii lor, celor in nevoie.

- In plina criza generata de noul coronavirus asistam la un prim pas lucid și constructiv in Neamț, facut sa vina in sprijinul administrațiilor locale rurale. Catalin Chiței, noul coordonator al Pro Romania Neamț, lanseaza un ghid de acțiune pentru administrațiile locale, folosindu-și experiența avuta…

- Tariceanu alaturi de președintele PSD Marcel Ciolacu, președintele UDMR Kelemen Hunor și președintele Pro Romania Victor Ponta a depus la Parlament proiectul de lege privind prelungirea mandatelor autoritaților administrației publice locale, pentru a fi dezbatut in procedura de urgența. ”In…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa la Braila, ca formațiunea și-a stabilit ca ținta la alegerile locale sa fie al treilea partid ca numar de reprezentanți in administrația publica locala. Cu alte cuvinte, PMP vrea sa fie pe podium dupa PNL și PSD, inaintea…

- Opinie lider de sindicat din administratia publica locala damboviteana: „Dupa alegerile din luna iunie, cred ca vom avea parte de Post-ul Sindicaliștii din administratia publica locala așteapta potopul! Dar dupa locale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Primarul Cristian Stan a anuntat operationalizarea aplicatiei online Targoviste City App, care reprezinta o noua modalitate facila, la indemana turistilor dar si a cetatenilor municipiului, de a comunica si interactiona cu reprezentantii administratiei publice locale. Pentru vizitatorii orasului, platforma…

- Guvernul Ludovic Orban si-a angajat raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi, raspunzand astfel vointei cetatenilor care in proportie de circa 80 la suta sustin revenirea la modul traditional de alegere a primarilor, care a functionat pana in 2012. PNL a militat constant pentru consolidarea…