- Parinții lui Vlad Pascu, cel care, drogat fiind, a ucis doi studenți in stațiunea 2 Mai, sunt audiați, joi dimineața, de procurorii DIICOT. Parinții lui Vlad Pascu au fost duși la DIICOT, pentru audieri, in jurul orei 10.40. Totodata, urmeaza sa fie dus la audieri și Vlad Pascu. Polițiștii și procurorii…

- De altfel, ies la iveala noi detalii șocante din trecutul beizadelei. Potrivit unor surse, inainte de teribilul accident, Vlad Pascu a fost prins intr-un mall din Capitala dupa ce a furat un tricou. In urma perchezițiilor, paznicii i-au descoperit in buzunar și droguri.L-au dat pe mana anchetatorilor,…

- Polițiștii au incalcat, in mod repetat, legile in vigoare, procedurile și regulamentele in cazul tanarului Vlad Pascu care, drogat la volan, a comis tragicul accident de la 2 Mai, in care doi studenți au fost uciși și trei au ajuns la spital. Acestea sunt concluziile verificarilor facute la Poliția…

- Polițiștii au oprit pentru control in trafic un autoturism, condus de un tanar de 20 de ani, din Derșida. Acesta circula, in data de 24 august, la ora 12.45, prin Șarmașag. In urma testarii preliminare de drog, al carei rezultat a fost pozitiv, exista suspiciunea ca tanarul ar fi consumat droguri. Șoferului…

- Cine este Mihai Pascu, tatal șoferului drogat de la 2 Mai? O judecatoare dezvaluie intr-o lunga postare pe Facebook, ca in urma cu 20 de ani, Mihai Pascu „avea zeci de litigii cu romani carora le imprumutase bani cu camata” și vine cu acuzații grave. Mihaela Lamaița Ciocea, fosta judecatoare la Curtea…

- Tatal lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in stațiunea 2 Mai, a fost filmat in timp ce gonea pe o șosea. Se vede cu ochiul liber ca iubește viteza, la fel ca și fiul sau. Filmarea il arata pe Pascu senior la volanul unei mașini, mergand atat de repede incat și […] The post VIDEO. Așa…

- Noi informații uluitoare ies la iveala in cazul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in 2 Mai. Numele tatalui lui apare in dosarul lui Sile Camataru. Potrivit informațiilor, barbatul dadea și el bani cu camata.

- Un barbat care furniza canabis prin intermediul unor colete din Spania a fost condamnat de Tribunalul Alba la inchisoare in regim de detenție. Polițiștii au interceptat un pachet in care se afla cantitatea de peste 5 kilograme de canabis