- In Thailanda a inceput duminica operatiunea de salvare a celor 12 baieti si a antrenorului lor de fotbal ramasi captivi intr-o pestera inundata din nordul tarii, au anuntat autoritatile...

In Thailanda a inceput duminica operatiunea de salvare a celor 12 baieti si a antrenorului lor de fotbal ramasi captivi intr-o pestera inundata din nordul tarii, au anuntat autoritatile locale citate de AFP, Reuters si dpa.

- Tragedie in Thailanda. Un scafandru voluntar implicat in operatiunile de salvare a copiilor blocati intr-o pestera inundata a murit. Acesta se intorcea de la copiii aflati in interior, carora le dusese provizii si oxigen.

- Oficialii thailandezi au exclus orice incercare imediata de a evacua pe cei 12 copii si antrenorul lor prinsi intr-o pestera din nordul Thailandei, in ciuda ingrijorarilor privind nivelul scazut de oxigen din subteran. Intre timp, copiii au trimis scrisori parintilor in care ii asigurau ca sunt in regula.

- Operatiunea de salvare a celor 13 sportivi blocati în pestera din Thailanda va începe în noaptea de vineri, a anuntat presa belgiana citând surse neoficiale.

- Un fost scafandru din Marina Thailandei a murit in incercarea de a-i salva pe cei 12 baieți și pe antrenorul lor de fotbal blocați intr-o peștera inundata din Thailanda, scrie BBC. Barbatul le dusese...

- Salvatorii care i-au gasit pe copiii thailandezi ramasi blocati intr-o pestera inundata din Thailanda timp de 10 zile sunt doi voluntari britanici pasionati de scufundari acvatice si de speologie, deveniti experti in operatiuni de salvare, informeaza AFP. Rick Stanton si John Volanthen au fost printre…

- O echipa formata din doi scafandri britanici i-a gasit pe cei 12 copii si pe antrenorul lor in varsta de 25 de ani „teferi si nevatamati", la noua zile dupa ce au fost dati disparuti. Totusi, operatiunea de salvare este una complicata. Inginerii au golit de apa pestera prin pompare in ultima saptamana,…