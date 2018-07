Stiri pe aceeasi tema

- Thailanda a oferit imunitate diplomatica echipei medicale din Australia care a ajutat in timpul operațiunii de salvare a copiilor blocați in peștera Tham Luang, „in cazul in care lucrurile mergeau prost”, a declarat luni Don Pramudwinai, ministrul de Externe thailandez, relateaza BBC, informeaza…

- Dramatica misiune de salvare a celor 12 copii ramași captivi pentru 18 zile intr-o peștera din Thailanda i-a inspirat pe creatorii de film. Povestea va fi transpusa intr-o producție cinematografica, insa e bataie mare in randul producatorilor de film: cine va fi primul care il va face?

- Ampla actiune de salvare a copiilor prinsi in pestera Tham Luang din Thailanda s-a incheiat cu succes dupa ce toti cei 13 membri ai echipei de fotbal au fost scosi la suprafata in viata. Inca patru copii si antrenorul lor, care au fost blocati timp de peste doua saptamani in pestera Tham Luang din Thailanda,…

- Autoritațile thailandeze au reușit sa scoata astazi, 10 iulie, ultimii 4 copii captivi in peștera Tham Luang, din nordul Thailandei. Operațiunea de salvare a fost un succes, aplaudat de presa din intreaga lume, dupa ce sute de salvatori și specialiști din intreaga lume au facut eforturi majore pentru…

- Care este starea celor opt copii scoși din peștera din Thailanda , pana marți, este buna, a anunțat ministrul Sanatații thailandez, Jesada Chokedamrongsuk, potrivit AFP. Opt dintre copiii blocați in peștera din Thailanda, alaturi de antrenorul lor, au fost scoși teferi in cele doua zile ale operațiunii…

- Alti patru copii au fost scosi luni din pestera in care erau blocati de 17 zile. In subteran au mai ramas patru baieti si antrenorul lor de fotbal. Ar putea fi recuperati marti. Operatiunea dramatica este condusa de 18 scafandri de elita. Ei cunosc cel mai bine conditiile din pestera si stiu exact ce…

- Oficialii thailandezi au exclus orice incercare imediata de a evacua pe cei 12 copii si antrenorul lor prinsi intr-o pestera din nordul Thailandei, in ciuda ingrijorarilor privind nivelul scazut de oxigen din subteran. Intre timp, copiii au trimis scrisori parintilor in care ii asigurau ca sunt in regula.

- Operațiunea de salvare a celor 13 sportivi blocați in peștera din Thailanda va incepe in noaptea de vineri, a anunțat presa belgiana citand surse neoficiale (Mediafax).Cei 12 adolescenți și antrenorul lor sunt blocați in peștera de 13 zile și așteapta sa fie salvați.