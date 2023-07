Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera libieni au salvat un grup de cel puțin 80 de migranți proveniți din diverse țari din Africa Subsahariana care fusesera abandonați in deșert și lasați fara apa și mancare la granița dintre Libia și Tunisia, informeaza agenția France Presse, preluata de The Guardian.

- Știți proverbul romanesc: „Drumul cel mai scurt este drumul pe care il cunoști”? Iata ce au pațit 4 turiști care au hotarat sa scurteze drumul pe munte. Operațiunea de salvare a fost dificila și a durat aproape 6 ore. Marți seara, un apel la 112, care anunța ca 4 turiști s-au ratacit pe munte, mobilizeaza…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), a explicat, in exclusivitate la Antena 3 CNN, ca cei 11 batrani bolnavi ascunsi intr-o casa in constructie din Tunari traiau in conditii ce ii puneau in pericol.

- Serviciul spaniol de salvare maritima a anunțat, luni seara, ca 86 de migranti veniti din tari ale Africii sub-sahariene au fost salvati luni la bordul unei ambarcatiuni in largul Insulelor Canare, relateaza AFP, citat de Agerpres.Migrantii salvati luni sunt 80 de barbati si 6 femei. O nava de salvare…

- "Cu toate speciile de sturioni din Europa aflate in pragul extinctiei, raportul realizat de WWF-CEE semnaleaza amploarea alarmanta a capturilor ilegale a acestor specii de pesti, o reala amenintare la adresa supravietuirii ultimelor populatii de sturioni din Dunarea Inferioara. Raportul, ce prezinta…

- La Șantierul Naval „Damen” din Galați se afla in construcție doua nave multirol search & rescue pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) care vor fi folosite in misiunile de salvare desfașurate de pompieri in Marea Neagra. La docul uscat al șantierului naval din Galați a avut loc…

- Familiile indurerate ale sutelor de migranti care erau in nava care s-a scufundat in Marea Mediterana au ajuns la Kalamata. Naufragiul este considerat cea mai mare tragedie din Grecia. Operatiunile de cautare a posibililor supravietuitori continua, dar sansele de a gasi persoane in viata se reduc considerabil.…

- Liderii gruparii de trafic de migranți ar fi racolat mai multe persoane, cu preponderența cetațeni romani, cu rol de transportatori locali, care, in schimbul banilor au creat la randul lor propriile rețele de transportatori de migranți, transmite Poliția Romana intr-un comunicat de presa emis miercuri,…