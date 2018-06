Stiri pe aceeasi tema

- Militari americani si scafandri britanici s-au alaturat, joi, operatiunilor de cautare a 12 copii si a antrenorului lor de fotbal blocati de cinci zile intr-o pestera inundata din nordul Thailandei, informeaza AFP. Ploile musonice neintrerupte care afecteaza provincia Chiang Rai au facut ca nivelul…

- Ploile torentiale au inrautatit, miercuri, conditiile de munca ale salvatorilor care incercau sa ajunga la un grup de 12 copii si la antrenorul lor de fotbal, ramasi blocati sambata intr-o pestera inundata din nordul Thailandei.

- Ploile torentiale au inrautatit, miercuri, conditiile de munca ale salvatorilor care incercau sa ajunga la un grup de 12 copii si la antrenorul lor de fotbal, ramasi blocati sambata intr-o pestera inundata din nordul Thailandei, conform agerpres. "Cresterea nivelului apei reprezinta un obstacol…

- Ploile torentiale au inrautatit, miercuri, conditiile de munca ale salvatorilor care incercau sa ajunga la un grup de 12 copii si la antrenorul lor de fotbal, ramasi blocati sambata intr-o pestera inundata din nordul Thailandei. "Cresterea nivelului apei reprezinta un obstacol major pentru operatiunea…

- Doisprezece copii fotbalisti si antrenorul lor se afla blocati de aproape doua zile intr-o pestera din nordul Thailandei dupa ce drumul de iesire le-a fost restrictionat in urma unei viituri, a anuntat luni politia locala, citata de DPA. ''O operatiune de salvare este in prezent…

- Parintii celor 12 copii blocati de trei zile intr-o pestera din Thailanda s-au rugat, marti, langa grota unde au fost reluate operatiunile de cautare, a constatat un jurnalist al AFP. Unii dintre parinti baietilor si-au petrecut noaptea pe terenul noroios din parcul national situat in nordul Thailandei,…

- Echipele de salvare ii cauta pe membrii unei echipe de fotbal de juniori si pe antrenorul lor, despre care se crede ca au ramas blocati in pestera Tham Luang din Thailanda, dupa ce au fost dati disparuti...

- Este alerta in Nordul Thailandei, unde a fost demarata o operațiune de cautare și salvare a membrilor unei echipe de fotbal de juniori și antrenorului lor, despre care se crede ca au ramas blocați in peștera Tham Luang. Anchetatorii cred ca sporticii, care lipsesc de sambata 23 iunie, au ajuns in peștera…