- Care este starea celor opt copii scoși din peștera din Thailanda , pana marți, este buna, a anunțat ministrul Sanatații thailandez, Jesada Chokedamrongsuk, potrivit AFP. Opt dintre copiii blocați in peștera din Thailanda, alaturi de antrenorul lor, au fost scoși teferi in cele doua zile ale operațiunii…

- Echipele de interventie din Thailanda au reluat operatiunile de salvare a copiilor blocati intr-o pestera, dupa ce 4 dintre ei au fost scosi ieri. Medicii spun ca starea de sanatate a adolescentilor este buna.

- O lume intreaga asteapta vesti despre cum decurge salvarea baietilor blocati intr-o pestera din Thailanda. Operatiunea, extrem de riscanta, a inceput in zori, iar aducerea la suprafata a tuturor captivilor din grota va dura cateva zile.

- Operațiunea de salvare a celor 12 copii și a antrenorului lor, blocați intr-o peștera din Thailanda, a inceput in aceasta dimineața. Echipele de intervenție, formate din 13 scafandri straini și cinci din marina thailandeza, au intrat in galerii la ora locala 10:00.

- Salvatorii au inceput misiunea de scoatere la suprafata a celor 12 baieti si a antrenorului lor din pestera din Thailanda, care se afla blocati de peste doua saptamani in subteran, informeaza Mediafax. Echipele de salvare au intrat in pestera la ...

- Tragedie in Thailanda. Un scafandru voluntar implicat in operatiunile de salvare a copiilor blocati intr-o pestera inundata a murit. Acesta se intorcea de la copiii aflati in interior, carora le dusese provizii si oxigen.

- Operatiunea de salvare a celor 13 sportivi blocati în pestera din Thailanda va începe în noaptea de vineri, a anuntat presa belgiana citând surse neoficiale.

- Un fost scafandru din Marina Thailandei a murit in incercarea de a-i salva pe cei 12 baieți și pe antrenorul lor de fotbal blocați intr-o peștera inundata din Thailanda, scrie BBC. Barbatul le dusese...