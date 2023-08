Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au murit si peste 50 au fost salvate dupa ce o barca plica cu migranti, care incerca sa traverseze Canalul Manecii din Franta spre Marea Britanie, s-a rasturnat sambata dimineata, au declarat autoritatile locale, citate de Reuters, potrivit news.ro. Primarul local Franck Dhersin…

- A fost gasita copila din Dorohoi. Cainele polițist, specializat in cautare de persoane, a descoperit-o intr-o padure, langa casa Adolescenta din Dorohoi, cautata de familie, a fost gasita de polițiști, in zona unei paduri, din apropierea localitații de domiciliu. Cainele polițist, specializat in cautare…

- O persoana, in pericol pe mare, la 80 de mile de Mangalia, intr-o barca cu vasleO operatiune de cautare si salvare pe mare a fost declansata in noaptea de joi spre vineri de Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), la solicitarea Centrului de Coordonare pentru Cautare si Salvare…

- Furtuni severe in nordul Italiei: 110 persoane, ranite (video)Circa 110 persoane au fost ranite dupa ce nordul Italiei a fost lovit de furtuni severe in timpul noptii, informeaza DPA, informeaza Agerpres. CITESTE SI Canicula in Grecia: Toate siturile arheologice, partial inchise pana duminica,…

- Rusia face prapad in Ucraina, dupa ultimele decizii de la summit-ul NATO. Autoritatile din regiunea ucraineana Herson raporteaza ca, in urma bombardamentelor lansate de rusi in ultimele 24 de ore, doua persoane au fost ucise, iar alte trei au fost ranite. Intr-un comunicat remis, joi dimineata, administratia…

- Guvernul britanic a comunicat marti ca va oferi un pachet de ajutor in valoare de 50 de milioane de lire (64,54 de milioane de dolari), informeaza Rador.Suma va fi destinata pentru reparatia echipamentului si crearea unui centru de reabilitare militara in Ucraina. CITESTE SI Guvernul kosovar…

- Un sat din regiunea Herson este complet inundat, in alte trei, apa a urcat pana la acoperișurile caselor. Salvatorii și reprezentanții administrației Nova Kahovka cauta cel puțin șapte persoane, dupa ce teritoriul a fost inundat, in urma distrugerii infrastructurii Hidrocentralei Kahovka, a declarat…