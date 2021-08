Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, le-a cerut transportatorilor sa respecte legea, sustinand ca drumurile sunt distruse de cei care supraincarca masinile. „ISCTR a dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei”, a spus ministrul.

- Activitatea Parlamentului pe primele șase luni ale anului in curs, la inchiderea sesiunii in 30 iunie, a fost de 188 de legi adoptate și promulgate de președintele Romaniei. Iar costurile, raportate la bugetele...

- „Ca urmare a deciziei de impunere nr. 3/14/05.2021, prin care s-a stabilit in sarcina Companiei Locale de Termoficare COLTER S.A. obligatia fiscala in valoare de 106.863.467 lei, pentru nerestituirea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, am formulat o contestatie la Administratia Fondului…

- Vlad Placinta este un tanar de 35 de ani din Botosani care si-a dedicat cea mai mare parte din viata de adult actiunilor caritabile. A luptat din greu pentru a salva copii cu cancer, dar si copii cu alte afectiuni grave. A pus interesele copiilor bolnavi inaintea intereselor personale si a reusit nu…

- La 31 decembrie 2020, Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane Tarom a inregistrat un rezultat brut negativ (pierdere) in valoare de 431,3 milioane lei, plati restante in valoare de 120,38 milioane lei si o pierdere contabila din anii precedenti in valoare de 3,18 miliarde lei. „In planul de…

- Milioane de tone de balast care urmeaza sa fie exploatat din terasele raurilor vor fi utilizate pentru construirea rambleului din loturile 1 si 2 ale semi-inelului sudic al autostrazii de centura a Bucurestiului (A0), iar lucrarile de constructie pot avansa mai rapid dupa obtinerea autorizatiilor…

- Social – democrații vor depune un proiect de lege prin care TVA la lemnele de foc sa fie redus de la 19% la 9%. Masura ar fi necesara, in opinia inițiatorilor, in contextul in care Legea consumatorului vulnerabil, adoptata fara amendamente, exclude, practic, cateva milioane de beneficiari. Deputatul…

- Vodafone, al doilea mare operator local de comunicații mobile, a atenționat marți autoritațile centrale asupra inițiativelor legislative recente, cel mai probabil Legea 5G, care ar putea trage înapoi industria de telecomunicații. "Inițiativele legislative recente din România pot duce…