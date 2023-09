Stiri pe aceeasi tema

- In urma celor 121 de percheziții domiciliare, efectuate marți 19 septembrie , in cadrul Operațiunii „Fabrica de vise”, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Iasi au reținut 28 de inculpați.

- Procurorii DIICOT Iași sunt in plina desfașurare cu o operațiune ampla: Fabrica de vise: peste 100 de percheziții au fost facute in aproape toata țara pentru a destructura o rețea care furniza droguri inclusiv elevilor, dupa ce le mascau in bomboane, jeleuri și țigari electronice.

- Cei doi patroni ai statiei GPL din Crevedia, Ionut Doldurea si Cosmin Stanga, au fost dusi marti dimineata la Tribunalul Bucuresti, unde se va judeca contestatia lor impotriva arestarii preventive. Cei doi au fost arestați preventiv pana pe data de 5 octombrie.

- Tanarul in varsta de 19 ani care s-a urcat la volan sub influența bauturilor alcoolice și a provocat accidentul de pe DN 1, la iesirea din Santimbru, soldat cu uciderea a trei tineri in varsta de 17, 18, respectiv 25 de ani, a fost arestat pentru 30 de zile. Inainte ca oamenii legii sa ia aceasta decizie,…

- Politistii de la combaterea criminalitatii organizate au pus sub sechestru, anul acesta, sume si bunuri in valoare de peste 69 de milioane de lei, iar in cadrul anchetelor care vizeaza infractiuni din sfera crimei organizate au fost depistate sute de arme, dintre care cateva zeci letale, mii de elemente…

- Judecatorii au luat primele masuri in dosarul deschis in scandalul azilelor pentru varstnici. Patru inculpati au fost arestati preventiv. Printre acestia, administratorul unui centru, Stefan Godei, fost vice-presedinte a Tineretului PSD.

- Procurorii DIICOT au solicitat miercuri Tribunalului Bucuresti arestarea preventiva a 24 de persoane implicate in exploatarea batranilor cu dizabilitati din trei azile din localitatea Voluntari.

- Aproape o suta de oameni cu nevoi speciale au fost preluati de autoritati din 3 centre in care ar fi trebuit sa primeasca ingrijiri. Este vorba despre varstnici si oameni cu dizabilitati care au fost exploatati de mai bine de doi ani. Au fost lipsiti de hrana suficienta si adecvata, de tratament medical…