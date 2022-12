Operațiune spectaculoasă pentru salvarea unui pui de căprioară în prima zi de Crăciun Ziua de Craciun i-a adus unui pui de caprioara, poznaș și neatent, din județul Hunedoara, o experiența greu de uitat: a cazut intr-un parau, cu apa foarte rece de unde nu mai putea ieși, malurile fiind abrupte și mult prea inalte pentru puterile lui. El a fost salvat de pompieri. Obișnuiți cu astfel de intervenții, […] Articolul Operațiune spectaculoasa pentru salvarea unui pui de caprioara in prima zi de Craciun a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele Enel din judetele Timis, Caras – Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise luni, 26 decembrie, zi libera legala. Serviciul de call center va fi disponibil in aceasta zi numai pentru informații in sistem automat precum transmiterea indexului, detalii despre factura și sold. In celelalte zile,…

- Polițiștii hunedoreni vor verifica legalitatea comercializarii articolelor pirotehnice si a brazilor de Craciun, precum si a produselor alimentare specifice acestei perioade In scopul prevenirii si a combaterii evaziunii fiscale, politistii structurilor de investigare a fraudelor…

- Polițiștii hunedoreni vor verifica legalitatea comercializarii articolelor pirotehnice si a brazilor de Craciun, precum si a produselor alimentare specifice acestei perioade In scopul prevenirii si a combaterii evaziunii fiscale, politistii structurilor de investigare a fraudelor…

- DSVSA Hunedoara atrage atenția cu privire la necesitatea efectuarii examenului trichineloscopic asupra carnii obținute de la porcii crescuți și sacrificați in gospodariile proprii, precum și despre riscul major de imbolnavire la care se expun persoanele care cumpara și consuma carne de porc provenita…

- Pompierii din cadrul ISU Hunedoara au intervenit miercuri, timp de cinci ore, pentru salvarea unei vaci care a cazut intr-o rapa adanca de 30 de metri. Potrivit ISU Hunedoara, vaca s-a ratacit pe un versant abrupt și impadurit din apropierea unui sat de munte și a cazut intr-o prapastie, la o adancime…

- Il vad ca ieri: impozant, cu degete lungi cu pielea alba, fina si vene albastri pe sub epiderma care ii trada suferinta. Mi-a ramas in minte cu vocea sa inconfundabila, cu care m-am deprins de mica, de pe vremea Cenaclului Flacara. Mi-l amintesc perfect – la ultima sa conferinta de…

- O femeie a fost salvata duminica seara de salvamontiștii și angajații ISU Hunedoara dupa ce a fost implicata cu ATV-ul intr-un accident in zona montana din apropierea localitații Costești, județul Hunedoara. Potrivit ISU Hunedoara, accidentul a avut loc intr-o zona montana, impadurita, greu accesibila,…