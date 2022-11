Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din New York ancheteaza prabusirea platformei de tranzactionare de criptomonede FTX, a declarat luni o sursa care cunoaste investigatiile, dupa ce aceasta a depus saptamana trecuta cerere de protectie fata de creditori conform legii falimentului, in urma unui val de retrageri efectuate…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat intr-un discurs catre națiune, la scurt timp dupa explozia majora produsa pe un bulevard din Istanbul intens circulat de turiști, ca este vorba despre un „atac cu bomba”, potrivit Associated Press. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritatile turce au arestat peste 500 de persoane suspectate de legaturi cu predicatorul Fethullah Gulen, inamicul presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care-l acuza de urzirea puciului esuat dinn 2016, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Marele absent de la botezul lui Liam Simeon Reghecampf, care a avut loc ieri, a fost Laurențiu Reghecampf jr, baiatul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf. Luca Reghecampf i-a dus dorul fratelui la eveniment. Laurențiu Reghecampf are trei copii din trei relații. Luca Reghecampf e baiatul…

- Procurorul general din New York i-a trimis in judecata pe fostul presedinte Donald Trump si compania sa, acuzand o frauda in afaceri care implica unele dintre cele mai valoroase active ale acestora, inclusiv proprietati in Manhattan, Chicago si Washington, D.C, transmite Associated Press, potrivit…

- Președintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 20-21 septembrie 2022, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 77-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și mai mulți membri ai delegației ruse la cea de-a 77-a sesiune a Adunarii Generale a ONU au primit vize americane pentru a calatori la New York, unde se afla sediul organismului mondial, la 13 septembrie, a transmis marți Ministerul rus de Externe potrivit…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a transmis, marti seara, precizari ca urmare a situatiei generate de suspendarea tuturor zborurilor de catre compania Blue Air. Institutia a transmis date cu privire la drepturile calatorilor, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…