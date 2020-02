Operațiune mamut, inclusiv în vestul țării, împotriva samsarilor de mașini second-hand. Prejudiciul, peste 35 milioane lei Polițiștii fac 175 de percheziții in București și 20 de județe o grupare specializata in infracțiuni de evaziune fiscala. Gruparea a cumparat mașini second hand și le-a vandut in Romania fara sa inregistreze veniturile. Prejudiciul depașește 35 milioane de lei. Polițiștii fac cele 175 de percheziții in București și județele Ilfov, Argeș, Bihor, Buzau, Brașov, […] Articolul Operațiune mamut, inclusiv in vestul țarii, impotriva samsarilor de mașini second-hand. Prejudiciul, peste 35 milioane lei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

