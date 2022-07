Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 12 iulie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 50 de perchezitii domiciliare, dintre care 34 in judetul Alba, 5 in judetul Hunedoara, cate…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 50 de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza marți, 12 iulie, 50 de perchezitii domiciliare. Dintre acestea, 34 sunt in județul Alba, cinci in județul Hunedoara,…

- Un barbat de 41 de ani din municipiul Bacau este acuzat de delapidare dupa ce ar fi incasat mai multe sume de bani, in numele unei organizatii neguvernamentale, pe care nu le-a inregistrat in contabilitate. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat trei perchezitii…

- ”In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Gorj – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, efectueaza 27 de perchezitii domiciliare, in judetele Gorj, Giurgiu, Timis, Alba, Suceava,…

- Joi, 14 aprilie 2022, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat 19 perchezitii domiciliare, dintre care 13 in județul Alba, 4 in județul Hunedoara și…

- VIDEO: PERCHEZIȚII in Alba și in alte județe, la persoane care fac contrabanda cu țigari. Ce au descoperit polițiștii Mai multe percheziții au avut loc, joi 14 aprilie, in județul Alba, dar și in Hunedoara. Perchezițiile au vizat mai multe persoane banuite ca fac contrabanda cu țigari. Potrivit IPJ…

- FOTO VIDEO| PERCHEZITII in Alba și alte 3 județe la contrabandiștii de țigari: Un barbat din Cugir a fost REȚINUT. Ce au descoperit polițiștii FOTO VIDEO| PERCHEZITII in Alba și alte 3 județe la contrabandiștii de țigari: Un barbat din Cugir a fost REȚINUT. Ce au descoperit polițiștii Astazi, 14 aprilie…