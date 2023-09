Operațiune de amploare a procurorilor DIICOT și a polițiștilor, la nivel național. Procurorii DIICOT, impreuna cu polițiștii, pun marți in aplicare 260 de mandate de perchezitie domiciliara, in mai multe dosare, cele mai multe pentru trafic de droguri. La finalul acțiunilor din teren, 250 de persoane vor fi aduse la audieri. Procurorii Direcției de Investigare […] The post Operațiune mamut a Poliției și DIICOT. Sute de percheziții/250 de persoane vor fi duse la audieri – VIDEO first appeared on Ziarul National .