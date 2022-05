Operațiune mamut a DIICOT pentru destructurarea unei grupări de trafic de migranți și droguri în vestul țării. Care erau prețurile Operațiune DIICOT de proporții in aceasta dimineața – polițiștii de la SCCO Arad si politistii de frontiera din cadrul ITPF Timisoara si Oradea efectueaza 37 percheziții domiciliare in județele Arad, Timiș, Cluj, Iași și Caraș Severin. Sunt cautați 41 de suspecți care faceau parte dintr-un grup infractional organizat specializat in traficul de migranți și traficul […] Articolul Operațiune mamut a DIICOT pentru destructurarea unei grupari de trafic de migranți și droguri in vestul țarii. Care erau prețurile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Miercuri, 18 mai 2022, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad și polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Timisoara si Oradea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Arad, efectueaza 37 de percheziții domiciliare, in județele Arad, Timiș, Cluj, Iași și Caraș-Severin,…

- Operațiune antidrog a structurii centrale a DIICOT in vestul țarii, in aceasta dimineața – anchetatorii au descins la 16 locații din județele Arad, Bihor și Valcea. Polițiștii de la ”Crima Organizata” vizeaza destructurarea unei importante grupari infracționale organizate, specializata in distribuirea…

- Operațiune mamut a DIICOT Timișoara in aceasta dimineața – polițiștii de la ”Crima Organizata” au descins in 61 de locații din Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin. Sunt cautate 34 persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat, introducerea in țara de droguri de risc, trafic de droguri…

- Percheziții ale polițiștilor timișoreni de la transporturi in Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș și Satu Mare. Oamenii legii au descins, marți și miercuri, in 20 de locații, intr-un dosar deschis pentru infracțiunea de folosire a funcției pentru favorizarea unei persoane. Vizat ar fi un fost director…

