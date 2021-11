Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT efectueaza luni perchezitii la locuinta protestatarului Cristian Dide, intr-un dosar in care sunt efectuate cercetari pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si introducerea in tara de droguri de risc. Dosarul este instrumentat de DIICOT Iasi. „La…

- Cinci persoane au fost retinute de procurorii DIICOT sub acuzatia de trafic de droguri de risc si mare risc, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu. In urma celor cinci perchezitii domiciliare, efectuate in cursul zilei de…

- Avand in vedere cooperarea judiciara dintre autoritațile judiciare din Romania și cele din Marea Britanie, in cadrul unei echipe comune de ancheta, in cursul acestei dimineti, procurorii DIICOT – Structura Centrala impreuna cu procurori din cadrul Serviciului de procuratura al Coroanei din Marea…

- Zeci de percheziții au loc, joi dimineata, in judetul Calarasi si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal ce vizeaza infractiuni la regimul piscicol. Potrivit unui comunicat al IGPR, actiunea se deruleaza sub coordonarea Directiei de Ordine Publica si a Parchetului de la langa Judecatoria Lehliu…

- Cinci persoane au fost duse, miercuri, la audieri la sediul DIICOT Satu Mare, fiind suspectate de trafic de droguri de risc si mare risc, dupa ce in urma a 12 perchezitii domiciliare au fost ridicate trei kilograme de canabis, doze de cocaina, comprimate ecstasy, pistoale cu gaze si sume de bani,…

- Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au pus in aplicare 4 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Constanta, intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, tentativa…