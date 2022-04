Stiri pe aceeasi tema

- O grupare de traficanti de arme si droguri din Banat a fost anihiliata de procurorii DIICOT si politistii de la Crima Organizata, care au descins marti dimineata la mai multre adrese din Resita, Caransebes, Timisoara, Calafat si Otelu Rosu.

- CARAȘ-SEVERIN – Traficanți de arme și de droguri, ridicați de polițiștii de la Crima Organizata Timișoara, la primele ore ale dimineții. Gruparea, condusa de un caransebeșean inchis in prezent la Penitenciarul Timișoara, facea trafic internațional cu armament, valuta falsa și droguri! Polițiștii timișoreni,…

- Un celebru om de afaceri din Timișoara, cu multe afaceri imobiliare in Arad, s-a trezit, in aceasta dimineața, ca-i suna la ușa polițiștii de la ”Crima Organizata” Timișoara și trupele speciale ale Jandarmeriei. Ghița Mircea Roman este cel care in Arad a construit cartierul de vile Europa și este ca…

- Polițiștii de la Crima Organizata Timișoara au descins astazi in patru locații din Timiș și Caraș-Severin, intr-o operațiune care vizeaza o noua grupare specializata in obținerea ilegala de certificate de vaccinare anti-COVID. Din investigații a reieșit faptul ca prețul platit pentru obținerea unui…

- Romania este țara in care persoanele care așteapta un transplant de organe sunt ”internate” pe listele de așteptare. Odata ajunși pe aceste liste, bolnavii au trei opțiuni: ori dau bani și beneficiaza de un organ și o intervenție obținute pe piața neagra, ori așteapta pana au un noroc chior de a beneficia…

- Polițiștii de la ”Crima Organizata” au capturat, ieri, in urma unei operațiuni, doi traficanți de cocaina și cannabis. In urma monitorizarii acțiunilor acestora de vanzare de droguri in Timișoara și in județ, anchetatorii au descins in trei locații din Timiș și Caraș Severin, au fost ridicate aproximativ…

- Operațiune in forța a polițiștilor de la ”Crima Organizata” Timișoara și a trupelor speciale ale Jandarmeriei, in aceasta dimineața, pentru capturarea membrilor unei grupari specializate in vanzarea de amfetamine, scrie pressalert.ro. Anchetatorii au descins in 20 de locații din Timișoara…

