- Trei persoane au ajuns la spital cu leziuni usoare si 15 masini au fost grav avariate, dupa ce un autobuz de ruta din Capitala, parcat pe strada Vasile Alecsandri, a luat-o la vale. Potrivit unor surse citat de publik.md accidentul s-a produs din cauza ca franele autobuzului ar fi cedat si acesta s-a…

- O femeie de 59 de ani a tras o sperietura dupa ce a pierdut peste 15 mii de lei pe o strada din Capitala. Totul s-a intamplat dupa ce a iesit de la un schimb valutar si, din neatentie, a scapat banii.

- Vica Blochina a trait momente de coșmar in aceasta dimineața! Bolidul vedetei a fost grav avariat in urma unui accident de circulație ce a avut loc in Capitala. Șoferul neatent al unei basculante aproape ca a incalecat bolidul de fițe al blondinei, noteaza click.ro. Furioasa, Vica Blochina a postat…

- Dorința unei tinere de a ieși in evidența s-a transformat intr-o dezamagire amara. Dupa ce și-a lipit pe fața mai multe margele, ca sa fie cool la o petrecere, fata s-a urcat intr-un taxi, iar aici - surpriza!

- Diana Dumitrescu și-a lasat copilul acasa și a petrecut o seara cat se poate de romantica alaturi de soțul ei. Actrița și Alin Boroi au petrecut bine la un restaurant de lux din Capitala, iar imaginile surprinse de paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, vorbesc…

- Ghinion pentru șoferi. Mașinile pe care le conduceau s-au tamponat. Martorii spun ca impactul s-a produs in jurul orei 14:15 la intersecția strazilor Ion Pelivan cu Tudor Vladimirescu. „Nu intrebați cum, ca nici șoferii nu știu cum s-a intamplat”, a scris unul dintre internuți, care a publicat și imagini…

- Ieri seara, un boboc de lebada ranit a fost scos de catre salvamontiști din lacul de acumulare din municipiul Targu Jiu. Cel mai probabil, s-a accidentat de liniile de troleibuz, insa are șanse mari sa se recupereze. Salvamontiștii au intervenit cu o barca Salvatorii au intervenit cu o barca și au reușit…

- Un autocamion de mare tonaj s-a izbit intr-o casa de locuit pe soseaua Hancesti din Capitala. Nimeni nu a avut de suferit. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, accidentul s-a produs noaptea trecuta. Pe langa casa, au fost avariati doi piloni electrici si un copac. Salvatorii…