Operațiune incredibilă la TEHERAN! Un terorist greu a fost eliminat Comandantul adjunct al al-Qaeda a fost ucis in Iran, in luna august, de agenți israelieni, la ordinul Statelor Unite, au declarat surse din domeniul securitații, citate de New York Times și Guardian. Abdullah Ahmed Abdullah, care folosea numele de razboinic Abu Muhammad al-Masri, a fost impușcat de doi barbați pe motocicleta in Teheran. BATAIE de JOC! Peste 100 de persoane au fost reținute fara mandat și fara masuri de protecție El era acuzat ca l-a ajutat pe cel care a pus la cale bombardarea a doua ambasade americane din Africa in 1998. Masri era vazut drept probabilul succesor al Ayman… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

