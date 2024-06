Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora, procurorii DIICOT efectueaza aproape 70 de perchezitii in mai multe judete din tara si in Bucuresti, intr-un dosar care vizeaza traficul de migranti si facilitarea sederii ilegale in Romania. Potrivit anchetatorilor, descinderile au loc la mai multe firme si la o serie de fosti si actuali…

- Seful Biroului pentru Imigrari Caras-Severin, Vali Mitrus, a fost ridicat marti dimineata si dus la audieri, in contextul zecilor de perchezitii desfasurate de DIICOT si DNA la persoane suspectate de constituirea unui grup infractional organizat si de trafic de migranti.

- Aproape 70 de percheziții comune DIICOT-DNA au loc marți dimineața in mai multe județe din țara, conform unui comunicat al procurorilor DIICOT. Aceștia susțin ca au identificat un nou mod de operare in traficul cu migranți, prin care aceștia ajungeau in state din spațiul Schengen trecand prin Romania.…

- DIICOT și DNA au desfașurat o operațiune comuna, de amploare, in vestul țarii, intr-un dosar care vizeaza traficul cu migranți și acte de corupție. Procurorii au efectuat 67 de percheziții domiciliare in 7 județe, dar și la Biroul pentru Imigrari al Caraș Severin și Serviciul pentru Imigrari Arad.

- Astazi, 04.06.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Caraș-Severin impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului de... The post 67 de perchezitii in Arad, alte cinci județe și București, intr-un dosar penal privind…

- Operațiune comuna in premiera, in aceasta dimineața, a DNA și DIICOT in vestul Romaniei, vizata fiind mafia gulerelor albe implicate in traficul de migranți și sprijinitorii acestora de la Inspectoratul General pentru Imigrari. Conform primelor informații, rețeua funcționa de mai bine de doi ani pe…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii DIICOT, pun in aplicare, marti, 24 de mandate de perchezitie domiciliara in judetul Timis, intr-un dosar de trafic de droguri de risc si mare risc si efectuarea de operatiuni cu produse susceptibile de a avea…

- Autoritatile au expulzat 20 de migranti din cinci tari, care au fost prinsi in tentativa de trecere ilegala a frontierei, ei fiind escortati si urcati in avion de politistii de imigrari din Arad, primind si interdictie de a reveni in Romania timp de cinci ani, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat…