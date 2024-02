Stiri pe aceeasi tema

- Șeful spionajului militar ucrainean a declarat marți, 30 ianuarie, ca se așteapta ca ofensiva forțelor ruse pe linia frontului de est sa se stinga pana la inceputul acestei primaveri, informeaza Reuters.Moscova și-a intensificat toamna trecuta atacurile in secțiunea nord-estica a liniei frontului, incercand…

- Pregatiri in Ucraina: 'Armata rusa se pregateste sa lanseze o ofensiva de amploare in estul Ucrainei' (analiza)Forțele armate rusești se pregatesc pentru o ofensiva la scara larga si nu doar la Avdiivka, ci și in alte zone ale frontului din regiunea est-ucraineana Donețk - scrie, vineri, agentia RBC-Ucraina,…

- Cu Zelenski in SUA, rușii avanseaza pe front in Ucraina pe o vreme crancena: Putin a pus in mișcare infanteriaRușii continua sa avanseze in jurul Avdiivka, regiunea Donețk.Potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), forțele armate rusești au continuat ieri operațiunile ofensive langa Avdiivka…

- Unitatile armatei ucrainene au fost nevoite sa se retraga partial din sectorul de front de la sud-est de orasul Avdiivka din provincia Donetk, pe care trupele ruse incearca sa-l incercuiasca, potrivit unor observatori militari ucraineni citati luni de agentia DPA. Ucraina continua sa provoace „pierderi…

- Razboi in Ucraina. Imagini extrem de dure din transeele din Ucraina. Brigada 47 Mecanizata, forta de elita a armatei ucrainene, a fost trimisa pe frontul din Donetk, la Avdiivka, cu scopul de a opri ofensiva rusilor in acea zona.

- Trupele ucrainene se confrunta cu operațiuni defensive „dificile” pe unele parți ale frontului de est, declara, miercuri, președintele Zelenkski, in condițiile in care se instaleaza frigul. Forțele ucrainene din sud continua sa desfașoare acțiuni ofensive, scrie Reuters. „Vreme dificila, aparare dificila…

- Rusia iși intensifica atacurile pe linia frontului, in timp ce Kievul solicita Occidentului sa iși sporeasca livrarile de arme inainte de iarna, declara președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Rusia ataca in jurul orașelor Donețk, Kupyansk și Avdiivka. De luni de zile, niciuna dintre parți nu a…

- Atacuri cu victime printre civili au avut loc in Zaporojie și Herson, in timp ce la Avdiivka, in Donețk, rușii continua sa preseze, fara rezultate notabile. Ministerul britanic al Apararii estimeaza ca in nici o luna, pe frontul de la Avdiivka rușii au pierdut mii de soldați și in jur de 200 de vehicule…