Un turist s-a accidentat, vineri, in timpul unei drumeții in Munții Piatra Craiului, pe creasta nordica a Masivului Zarnesti. Turistul face parte dintr-un grup de patru persoane și a suferit o fractura la membrul inferior. Pentru a-l ajuta sa coboare, o echipa de la Serviciul Salvamont Zarnești a urcat pe munte din zona Vladușca. Din cauza traseului extrem de dificil, acțiunea de salvare a fost a fost riscanta, iar intervenția va dura destul de mult. Victima a fost coborata in siguranța, prin Prapastiile Zarneștiului, și a fost transportata cu targa pana la un echipaj SMURD. Foto: Facebook/Serviciul…