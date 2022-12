Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut de deputatul PNL Mureș, Ervin Molnar, care transmite intr-un comunicat ca in urma negocierilor pe legea bugetului de stat pe anul viitor, a obținut voturile necesare pentru adoptarea amendamentului pe care l-a depus alaturi de senatorul Cristian Chirteș. Astfel, in Fondul de rezerva…

- Astazi, viceprimarul Ionuț Apostu a venit cu vești despre doua investiții in infrastructura de invațamant din municipiul Buzau: lucrarile de reabilitare și modernizare la cladirea Colegiului „Mihai Eminescu„, de pe Independenței, și cele efectuate pentru noua gradinița de pe strada Ion Caraion. „Un…

- Parintele Arsenie Boca a fost considerat de mulți un adevarat sfant. Monahul a avut mereu dezvaluiri profetice despre viitorul Romaniei și despre viața romanilor. Inca o viziune de a acestuia este pe cale sa se indeplineasca. Romanii ajung sa plateasca taxa pe soare, iar parintele Arsenie Boca a prevestit…

- Comisia pentru Situații Excepționale vrea prelungirea starii de urgența cu inca 60 de zile. Anunțul a fost facut de catre prim-ministra, Natalia Gavrilița, iar proiectul a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului de astazi.

- Guvernul si partenerii sociali au cazut de acord in privinta majorarii salariului minim brut garantat in plata la 3.000 de lei - din care 200 de lei scutiti de impozit si contributii de asigurari, in urma discutiilor purtate la Palatul Victoria, la reuniunea Consiliului National Tripartit pentru Dialog…

- Administrația rusa a anuntat marti ca s-a retras din orasul ucrainean Nova Kahovka si acuza armata Kievului de bombardarea acestui oras situat in sudul Ucrainei, in apropiere de un baraj hidroelectric considerat strategic, relateaza AFP, conform News.ro. Anunțul vine dupa ce armata Ucrainei s-a restras…

- Reprezentantii World Vision Romania, ai Asociatiei Serviciul Iezuitilor pentru Refugiati din Romania JRS si ai Primariei Municipiului Constanta s au intalnit astazi pentru a gasi cele mai bune solutii care sa acopere nevoile educationale ale copiilor ucraineni aflati in Constanta, pentru ca, pe termen…

- Barbatul din orașul Criuleni, dat disparut, a fost gasit in seara zilei de marți, in municipiul Chișinau. Anunțul a fost facut de poliție.Oamenii legii au fost anunțați de catre medicii de la Spitalul Nr.