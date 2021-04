Stiri pe aceeasi tema

- Politistii cer sprijinul cetatenilor si au facut publice mai multe fotografii ale principalilor suspecti implicati in crima dintre migranti care a avut loc, luni seara, in zona Garii de Nord din Timisoara. ”Avand in vedere evenimentul din data de 19 aprilie a.c., petrecut in zona Garii de…

- O persoana a murit și o alta este grav ranita dupa ce doua grupuri de migranți s-au luat la bataie in apropiere de Gara de Nord din Timișoara. Din primele informații, in altercația care a avut loc pe bulevardul General Ion Dragalina au fost implicate doua grupuri de afgani care aparent nu se cunoșteau…

- Dezastru in zona Garii de Nord, la Timișoara. Trotuarele și cladirile de pe straduțele adiacente s-au transformat in WC public, iar gunoaiele pot fi intalnite la tot pasul. Jandarmii, polițiștii de frontiera și cei de la Imigrari spun ca acționeaza constant in zona. Numai intr-o singura zi, autoritațile…

- Tribunalul Timis a dispus masura arestarii preventive pentru 30 de zile pe numele unui cetatean roman care incerca sa sprijine patru cetateni din Afganistan in tentativa acestora de a intra ilegal in tara, in zona de frontiera Moravita. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moravita,…

- Ministrul de Interne Lucian Bode și primarul Timișoarei Dominic Fritz au avut, marți, o intalnire la sediul MAI pentru a discuta despre problema imigranților. Oficialii au discutat despre problema imigranților care parasesc centrele de cazare din Romania și revin in Timișoara pentru a trece frontiera…

- La finalul intrevederii de la sediul MAI cu primarul Timisoarei, Dominic Fritz, Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat ca s-a gasit o varianta prin care migrantii sa fie transportati, sub supraveghere, din Timisoara catre centrele din tara. „Ne confruntam cu o lipsa de locuri de cazare…

- Politistii de frontiera din cadrul sectorului Cruceni – judetul Timis au oprit, ieri, pe DN 59B, intre localitatile Cenei si Uivar, un autoturism marca Seat, condus de un cetatean roman, in varsta de 41 ani, avand in partea dreapta, ca pasager, un alt cetatean roman. In urma verificarii mijlocului…