Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadul Brigazii de Combatere a Crime Organizate Timișoara au declanșat, in aceasta dimineața, una dintre cele mai ample operațiuni impotriva contrabandiștilor de țigari,...

- Polițiștii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Timișoara acționeaza pentru a combate contrabanda de țigari. Au descins in peste 30 de locații din Timiș, Arad și Caraș-Severin, conform pressalert.ro. Acțiunea are loc in aceasta dimineața, cand oamenii legii descind in 32 de locații din Caraș-Severin,…

- Descinderi in forța in locuințele a pste 30 de persoane banuite ca se ocupa cu contrabanda de țigari. Polițiștii au facut percheziții in locuințele acestora din Caraș Severin, Timiș și Arad. Contrabandiștii aducau țigarile din strainatate și aveau o tehnica bine pusa la punct scrie ziarul local Pressalert.Polițiștii…

- Polițiștii din cadul Brigazii de Combatere a Crime Organizate Timișoara au declanșat, in aceasta dimineața, una dintre cele mai ample operațiuni impotriva contrabandiștilor de țigari. Sub coordonarea DIICOT, au descins, in același timp, la 32 de locații din Caraș Severin, Timiș și Arad pentru a executa…

- Polițiștii din cadul Brigazii de Combatere a Crime Organizate Timișoara au declanșat, in aceasta dimineața, una dintre cele mai ample operațiuni impotriva contrabandiștilor de țigari. Sub coordonarea DIICOT, au descins, in același timp, la 32 de locații din Caraș Severin, Timiș și Arad pentru a executa…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timisoara au efectuat, joi dimineața, doua perchezitii domiciliare, pe raza județului Arad.Perchezițiile s-au desfașurat in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari…

- Situația la Dej pare scapata de sub control. Interlopii fac legea in oraș, iar polițiștii inchid ochii, așa cum s-a intamplat și pana acum. In timp ce șase dintre interlopi așteapta decizia Judecatoriei Dej, astazi, dupa ce au fost saltați zilele trecute de catre ofițerii Brigazii de Combatere a Criminalitații…