Operatiune de dezinsectie in Constanta. Cand si in ce zone se va actiona (galerie foto)

- In urma ultimelor precipitatii abundente, insectele s-au inmultit foarte mult, spre disperarea constantenilor si a turistilor. Primaria Constanta anunta ca reia actiunea de dezinsectie.

- In urma materialului publicat in cotidianul ZIUA de Constanta, reprezentantii de la Apele Romane s au deplasat in cursul zilei de marti, 24 iulie, pentru a igieniza zona canalului de sub podul care face trecerea catre Satul de Vacanta. Imaginile prezentate cu mormanele de gunoaie au motivat autoritatile…

- Litoralul romanesc, in anul 2018. Turistii vin pe mare pentru relaxare, distractie, un bronz perfect si detasare de la serviciu. Insa bunele maniere sunt lasate si ele acasa, daca luam un numar considerabil de turisti care trec prin statiunea Mamaia si Satul de Vacanta. Facem referire, de data aceasta,…

- Forțele de ordine au fost solicitate sa intervina pentru aplanarea unui scandal, iar in timpul intervenției la eveniment, un polițist a fost atacat de un individ. Agresorul, care l-a luat prin surprindere pe omul legii, l-a lovit in fata, apoi l-a mușcat de mana. Individul a fost imobilizat, pus…

- Seara trecuta, in Satul de Vacanta, in apropiere de Mamaia, fortele de ordine au fost solicitate sa intervina pentru aplanarea unui conflict spontan.Se pare ca un politist de la Sectia 1, Constanta, a fost atacat de un individ.Agresorul l a luat prin surprindere pe omul legii, l a lovit cu capul in…

- Unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Constanța a ”invadat” Capitala. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, are imagini unice cu cel care, pe litoral și-a creat, de-a lungul timpului, o aura de ”naș”.(Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Barbatul a carui…

- Municipalitatea anunta reluarea licitatiilor publice deschise in vederea atribuirii de amplasamente ramase in statiunea Mamaia si municipiul Constanta, pentru desfasurarea de activitati comerciale cu caracter temporar in zone publice in sezonul estival 2018. Primaria Municipiului Constanta organizeaza…

- Primaria Municipiului Constanta consulta piata in vederea organizarii unei licitatii pentru achizitionarea de lucrari de reparare si vopsire a podetelor pietonale de traversare a mini canalelor din Satul de Vacanta si parcul Tabacarie. Lucrarile cuprind urmatoarele obiective: pod piatra trenulet: inlocuire…