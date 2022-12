Operațiune de căutare pentru două tinere care au dispărut într-o zonă turistică populară din Banat Autoritațile sunt in alerta dupa ce un apel efectuat dupa miezul nopții indica faptul ca doua tinere ar fi disparut in drum spre localitatea Bigar din Caraș-Severin. „Apelul a fost facut in jurul orei 00:30 de catre un prieten al tinerelor, care a sesizat faptul ca acestea nu au mai ajuns și nici nu pot […] Articolul Operațiune de cautare pentru doua tinere care au disparut intr-o zona turistica populara din Banat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in lanț a avut loc, vineri dimineața, in localitatea Slatina-Timiș, pe DN6 in județul Caraș-Severin. Șase autovehicule au fost implicate, iar o persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale. Echipajele de descarcerare s-au deplasat la fața locului, insa nu a fost nevoie sa intervina. Polițiștii…

- Drumarii si pompierii din judetul Caras-Severin au intervenit dupa ce precipitatiile din ultimele 24 de ore au cauzat inundatii pe mai multe drumuri, inclusiv DN 57. In aceasta dimineata SDN Caransebeș și DJ Caraș–Severin au raportat ca pe un pod colmatat pe DN 57, in zona localitatii Comoraste, unde…

- Inundație in aceasta seara in localitatea Valiug, județul Caraș-Severin, ca urmare a unei avarii produse la o conducta de aducțiune, parte din sistemul hidroenergetic din zona. „De la Detașamentul de Pompieri Reșița sunt alocate o autospeciala de intervenție și patru motopompe pentru a acționa in sprijinul…

- Accident mortal intr-o padure de pe raza localitatii Lupac, judetul Caras-Severin. O iesire in natura s-a transformat in tragedie pentru un grup de pasionati ai sporturilor extreme. Un barbat in varsta de 43 de ani, care cobora o panta abrupta, nu a mai putut controla ATV-ul pe care se afla si s-a rasturnat,…

- Peste 100 de mobilizați din Ciuvasia au organizat o revolta, la un centru de pregatire din Ulianovsk, și refuza sa plece pe front, pentru ca nu au primit banii promiși de autoritați, relateaza Meduza.Protestatarii, imbracați in uniforme militare, așezați in careu, au inregistrat plangeri impotriva comandamentului…

- Cinci tineri care s-au ratacit duminica pe munte pe traseul dintre Lacul Secu și comuna Valiug, județul Caraș-Severin, au fost salvați de jandarmi in urma unei intervenții care a durat peste trei ore. Potrivit IJJ Caraș-Severin, jandarmii au fost anunțați prin apel la 112 despre faptul ca cinci persoane,…

- Un barbat cautat de autoritatile din Ungaria pentru trafic de migranti a fost prins vineri dupa-amiaza de politistii din Caransebes, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin, citat de Agerpres. Barbatul se afla la volanul unui autoturism inmatriculat in judetul Caras-Severin…

- Un argeșean a fost dat disparut in cursul zilei de joi, 06. 10. 2022, in jurul orei 18.00. Numele lui este CATANA GHEORGHE, are 83 de ani și a plecat din zona centrala a municipiului Pitești. Conform unui comunicat al IPJ Argeș, ar fi vorba despre o plecare voluntara. Polițiștii din cadrul Poliției…