Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al clubului de fotbal FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, si trei fosti sau actuali conducatori ai gruparii au fost arestati luni in cadrul anchetei referitoare al "BarcaGate", a declarat pentru AFP o sursa apropiata de acest dosar, potrivit Agerpres. El este acuzat ca și-a denigrat…

- Politia regionala catalana a anuntat, luni, ca a operat mai multe arestari dupa perchezitii efectuate la sediul clubului de fotbal FC Barcelona, in cadrul unei actiuni care il vizeaza, potrivit mai multor media, pe fostul presedinte Josep Maria Bartomeu, relateaza agentiile internationale de presa.…

- Președintele Consiliului Județean Calarași, Vasile Iliuța, a fost trimis in judecata de Direcția Naționala Anticorupție (DNA). Procurorii il acuza pe acesta de abuz in serviciu, fals intelectual in forma continuata și șantaj. Conform DNA, „in perioada martie – iulie 2019, in calitatea de președinte…

- Percheziții de amploare in Capitala, dupa ce o cladire de patrimoniu a fost demolata ilegal. Este vorba despre un imobil aflat in centrul orașului, in apropiere de Secția 1 de poliție, care a fost distrus in urma cu doi ani, iar in locul lui a fost construit un bloc modern. Polițiștii și procurorii…

- Messi se afla la Rosario, in Argentina, unde petrece sarbatorile de iarna. In schimb, Ousmane Dembele, absent de la inceputul lunii, ar putea evolua cu Eibar, in timp ce Gerard Pique, Sergi Roberto si Ansu Fati sunt tot indisponibili.

- Luni dimineața au loc percheziții domiciliare in București intr-un dosar de inșelaciune in care este vizata o persoana ce pretindea ca este broker bursier. Aceasta persoana incerca sa convinga alte persoane sa „investeasca” suma de aproximativ 80.000 lei. In cauza ar fi mai multe persoane vatamate.…

- Bogdan Dutu, comisar in cadrul Politiei Municipiului Medgidia – Biroul Rutier, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi primit mita pentru a clasa un dosar. Comisarul in cadrul Poliție Municipiului Medgidia- Biroul Rutier, Bogdan…